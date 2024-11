«La questione della nascita di un nuovo ospedale deve assolutamente entrare nell'agenda delle discussioni importanti per il futuro prossimo di Cosenza. E il luogo deputato a tale discussione è la civica assemblea di Palazzo dei Bruzi, dove mi auguro che prossimamente si possa affrontare la problematica». Lo afferma in una nota il capogruppo di Prima Cosenza in seno al Consiglio comunale Luca Morrone.

Il ritardo non sia attribuito al consiglio comunale

«Già nella scorsa consiliatura - dice Morrone - l'assemblea si era espressa favorevolmente alla realizzazione dell'opera. E, anche rispetto a quanto letto sulla stampa in questi giorni, ritengo che per gli amministratori del nostro territorio sia prioritario che l'ubicazione della struttura rimanga nel capoluogo e non altrove. Se, come sembra, Vaglio Lise è stato ritenuto il sito idoneo si proceda in tal senso, sebbene, qualora vi siano valide alternative, anche queste meritano opportuni approfondimenti. Auspico pertanto - conclude Luca Morrone - che il presidente del Consiglio comunale Pierluigi Caputo, sentito il sindaco Occhiuto, convochi una seduta di Consiglio comunale con all'ordine del giorno la questione dell'ospedale, in modo che, qualora dovessero insorgere ritardi o difficoltà nella realizzazione dello stesso, questi non possano essere addebitati all'inoperosità del civico consesso».