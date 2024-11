I consiglieri di minoranza chiedono un consiglio comunale straordinario per esporre le ragioni a sostegno della proposta di realizzazione nel territorio rendese

I consiglieri d’opposizione del Comune di Rende richiedono un Consiglio comunale straordinario con il seguente ordine del giorno:“Nuovo Ospedale Pubblico nel contesto dell’area urbana. Le ragioni a sostegno della proposta di realizzazione in territorio del Comune di Rende. Gli indirizzi del Consiglio comunale”.

«La richiesta – specificano - e' quella di consentire anche a Rende e Montalto di partecipare alla discussione sulla scelta del sito. Da qui la richiesta di un consiglio congiunto tra i due comuni, fino a qui rimasti sostanzialmente estranei al dibattito, ma anche tutti i territori destinati ad essere seviti da quest'opera. E' un tema importante per l'area urbana e per l'intera provincia. Rende e l'Unical sono luogo ideale per tutte le ragioni che spieghiamo nella richiesta e molte altre ancora. La centralita' rispetto all'area urbana ed al suo futuro sviluppo, la maggiore prossimita' ai grandi centri urbani della provincia. La viabilita' garantita da svincoli autostradali, da stazioni ferroviarie e dal terminal della metro. La disponibilità dell'area idonea piu' d'ogni altra per caratteristiche e estensione, peraltro, gia' di proprieta' pubblica, con conseguente risparmio di tempo e denaro (espropri). La possibilita' di sinergie con l'Unical, e piu' ancora la concreta spinta che realizzerebbe per la nascita di un polo ospedaliero universitario».