Analisi e progetti esposti alla Cittadella regionale, davanti a Mario Oliverio, del delegato del Presidente per la materia sanitaria Franco Pacenza, il direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, Achille Gentile e al sindaco di Cosenza Mario Occhiuto

Lo studio -secondo quanto riferito in una nota dell'Ufficio stampa della Giunta - è stato redatto dai progettisti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese “STEAM S.r.l.- PINEARQ S.l.p Domenico Amendola - Carlo Lappano”, che si è aggiudicato la gara di progettazione bandita dalla Regione Calabria. Il Dirigente regionale del Settore "Opere Pubbliche a Titolarità Regionale ed Edilizia Sanitaria" del Dipartimento "Infrastrutture, LL.PP., Mobilità" Pasquale Gidaro, in qualità di Responsabile del Procedimento, ha illustrato la metodologia, i contenuti ed i primi esiti dello studio di fattibilità.

Lo studio di fattibilità ha preso le mosse dall'analisi dello stato di fatto, nel quale sono state esaminate le condizioni degli edifici presenti nei tre presidi dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza (Annunziata - Mariano Santo - Santa Barbara di Rogliano), mettendone a fuoco le criticità strutturali, funzionali, impiantistiche e di accessibilità. Preliminarmente, è stato definito il modello sanitario di riferimento che, partendo dalla programmazione regionale e dall'analisi delle esigenze dell'Azienda Ospedaliera, ha delineato la dimensione, le aree funzionali, le attività specifiche e le dotazioni di apparecchiature elettromedicali che dovranno essere presenti nel nuovo ospedale, che avrà una dotazione di 705 posti letto ed una superficie di circa 134.000 metri quadrati.

Il nuovo progetto di ospedale

Il modello sanitario definito consente di assicurare requisiti fondamentali per un ospedale all'avanguardia: articolazione in aree dipartimentali organizzate per intensità di cura, elevato standard alberghiero con degenze ad 1 o 2 posti letto, centralizzazione dei servizi condivisi di diagnosi e cura, elevata flessibilità in funzione dell'evoluzione delle tecnologie e dei processi di diagnosi e cura, possibilità di integrare spazi per la didattica e la ricerca, specifiche strutture per l'ospitalità di personale e parenti, massima integrazione con la città, cercando di aumentare lo standard qualitativo per il cittadino.

Analisi e progettazione

Effettuata l'analisi delle tre aree ipotizzate per la localizzazione del Nuovo Ospedale: località Muoio, località Vaglio Lise, località Via degli Stadi, sia attraverso analisi cartografiche che attraverso indagini in sito.

Successivamente, è stato effettuato l'inserimento del modello sanitario di riferimento nelle tre aree di progetto, nonchè lo studio della viabilità, dei servizi di mobilità pubblica e degli accessi, sia interni che esterni.

Da ultimo, sono state effettuate le analisi economico-finanziarie corrispondenti a ciascuna delle tre soluzioni e la comparazione tra le ipotesi progettuali rispetto ad una serie di criteri di carattere sanitario, architettonico-ambientale ed economico.

Il parco della salute

Il Presidente Oliverio ed il Sindaco Occhiuto hanno concordato di avviare, già a partire dalla prossima settimana, una fase di confronto tecnico sui contenuti dello studio di fattibilità. In ogni caso, la scelta sulla localizzazione del nuovo ospedale dovrà essere effettuata entro la fine del corrente anno. Il Presidente Oliverio, nel corso del suo intervento, ha evidenziato che, in ogni caso, l'attuale presidio ospedaliero dell'Annunziata potrà essere riconvertito in centro dei servizi sanitari territoriali della Città di Cosenza, un vero e proprio "Parco della Salute". A tal fine nello studio di fattibilità, saranno effettuate le necessarie valutazioni tecnico-economiche.