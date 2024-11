Mentre a Palazzo dei Bruzi si evita, più o meno intenzionalmente, di convocare un consiglio comunale ad hoc sulla costruzione del nuovo ospedale, a Rende il presidente del civico consesso Mario Rausa non ha perso tempo, fissando a tempo di record una seduta straordinaria, con l'obiettivo di alimentare il dibattito sul tema. Ma soprattutto per mettere in calendario tutti gli adempimenti burocratici da approvare, necessari per consentire alla Regione di realizzare l’importante infrastruttura nell’area già individuata sita nei pressi dell’Università della Calabria, messa a disposizione dalla Provincia, ente proprietario del terreno. Il consiglio è fissato per le ore 17 del 5 giugno con un solo punto all’ordine del giorno: «Nuovo ospedale pubblico nel contesto dell’area urbana. Le ragioni a sostegno della proposta di realizzazione in territorio del comune di Rende. Gli indirizzi del consiglio comunale».

