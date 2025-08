«Abbiamo costruito una autentica comunità, siamo un partito di donne e uomini che si sentono comunità. E se questo è stato possibile lo è stato grazie al lavoro intelligente che ha fatto Tajani in questi anni». Così il governatore dimissionario della Calabria Roberto Occhiuto. «Io l'ho sempre detto: i partiti nella storia del paese sono finiti per l'incapacità dei gruppi dirigenti che si sono divisi. Antonio ha avuto la capacità di costruire un clima tale che in questo partito ci sia serenità. E lo voglio ringraziare per l'atteggiamento dimostrato quando io giorni fa manifestai a lui la volontà di rassegnare le dimissioni e sottopormi di nuovo al giudizio dei calabresi. E l'ho fatto non perché non rispetti il lavoro della magistratura, anzi. Quanto abbiamo fatto lo abbiamo fatto anche grazie al supporto della magistratura, che non deve essere mai delegittimata, soprattutto in Calabria. Purtroppo i tempi della giustizia non sono i tempi del governo. Dopo il primo avviso di garanzia ho visto la mia macchina amministrativa bloccarsi, e ho pensato che questa condizione mi avrebbe portato ad un lento logoramento e non mi avrebbe fatto concludere il lavoro svolto in questi anni. La politica deve avere gli attributi per guidare i processi nel rispetto della magistratura e delle indagini, ma deve avere il coraggio di fare scelte che restituiscano agli elettori il dovere e il diritto di scegliere chi li deve governare. Se uno non ha coraggio, non può governare la Calabria. Reggio ha l'aeroporto che cresce di più in Europa. Qui abbiamo, anche grazie a Tajani, evitato di chiudere gli ospedali grazie all'arrivo dei medici cubani. Forza Italia può crescere molto, ma bisogna ripartire dal senso di comunità che abbiamo creato. Ringrazio il mio amico Francesco Cannizzaro, perché nella mia regione ho il miglior coordinatore regionale d'Italia».