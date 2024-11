Ieri sera a Vibo Valentia e poi a Belvedere Marittimo in due appuntamenti elettorali il governatore ha annunciato l’intenzione di riprovarci quando scade il suo mandato, nonostante alcune settimane fa avesse ventilato l’ipotesi contraria. «Abbiamo già fatto tantissimo, ma 5 anni non bastano per cambiare la Calabria»

Il potere – diceva Andreotti – logora chi non ce l’ha. E Roberto Occhiuto non ha nessuna intenzione di farsi logorare dalla sua assenza. «In questi giorni di campagna elettorale, andando in giro per la Calabria, mi viene voglia di ricandidarmi a presidente della Regione tra due anni e mezzo, anche se appena qualche settimana fa avevo detto che non lo volevo fare». È quanto il governatore ha affermato ieri sera a Vibo Valentia nel corso del comizio organizzato da Forza Italia per sostenere le candidature di Roberto Cosentino a sindaco della città e della vice presidente della Regione, Giusi Princi, in corsa per le Europee (che ieri in piazza, comunque, non c’era). Non una novità assoluta, a dire il vero, visto che l'intenzione di ricandidarsi era stata già ventilata la prima volta negli studi di LaC, quando a marzo fu intervistato da Antonella Grippo.

Parole infilate in mezzo a tante altre che descrivevano il lavoro fatto sino ad oggi e potevano sembrare un’iperbole utile a galvanizzare gli elettori in vista del voto. Ma lo stesso concetto, espresso con parole praticamente identiche, Occhiuto l’ha ripetuto, sempre ieri, in un altro appuntamento elettorale a Belvedere Marittimo, a cui ha partecipato dopo quello di Vibo. Continua a leggere su IlVibonese.it