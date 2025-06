Il governatore Occhiuto chiarisce che non vuole prendersela con i giornalisti perché «fanno il loro dovere. Un giornalista fa un’inchiesta ma a me non piace come le inchieste vengono condite, spacciando rapporti tra società private come crimini».

Poi analizza la situazione di Valentina Cavalieri, rispetto alla quale è stato evidenziato un ruolo nella società Tenuta del Castello (in cui Occhiuto ha avuto quote) e poi le successive nomine (prima) e assunzione a tempo determinato (poi) in Regione. «La conosco da molto tempo – dice Occhiuto – è una bravissima ragazza, una ottima professionista. È un’amica di Posteraro e ha avuto la nomina di componente di un collegio sindacale: ma se io devo nominare qualcuno cerco di scegliere persone di cui mi fido. Che cosa mi ha dato in cambio? Niente. Quale sarebbe il do ut des?». Poi, «dopo un anno, sarebbe stata assunta in un concorso della Regione. Si tratta di quello dei Centri per l’impiego, concorso per il quale ho voluto che non ci fosse la prova orale e ho voluto che non ci fossero commissioni regionali. Ho fatto nominare commissioni dal ministero della Funzione pubblica. Il controllo di questo concorso, sul quale non c’è stata una polemica, l’ha fatto la guardia di finanza».