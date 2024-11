I due eletti nella coalizione di Paolini, Cipparone e Malizia, hanno avviato un percorso di collaborazione con il sindaco della città bruzia. Un modo per gettare le basi della costruzione di un asse che possa, in prospettiva, governare la regione?

Il dialogo esiste ed è ben avviato. Non sono ponti d'oro quelli gettati da Mario Occhiuto, né il sindaco di Cosenza avrebbe necessità in questa fase di allargare la propria coalizione. Ma le aperture nei confronti dei consiglieri Giovanni Cipparrone e Francesca Malizia, entrambi eletti nella coalizione di Enzo Paolini, hanno già assunto una loro connotazione di carattere politico. Intanto Cipparrone, con i voti della maggioranza, è stato eletto Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, una postazione che il Pd aveva riservato ad Enrico Morcavallo.

Cosenza, Occhiuto allarga la coalizione

Inoltre dietro l'angolo, sempre che il Consiglio di Stato non rimetta tutto in discussione, ci sono le elezioni per la presidenza della Provincia. Una consultazione nella quale le preferenze espresse dai consiglieri del comune capoluogo hanno un peso rilevante. E se Cipparrone si considera libero da riferimenti di partito, Francesca Malizia vanta buoni rapporti con l'area gentiliana.

Per cui questo avvicinamento potrebbe essere interpretato anche come un primo passo verso la ricomposizione dei rapporti tra Occhiuto e il Nuovo Centro Destra. Un modo per gettare le basi della costruzione di un asse politico che possa, in prospettiva, governare la regione. In fondo il 2019 non è poi così lontano.

Salvatore Bruno