«Mi scuso con voi se mi scappa da ridere sentendo il Pd che chiede chiarezza dopo aver governato a vario titolo la sanità in Calabria per tanti anni». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a margine di un incontro a Lamezia Terme, replicando al Pd calabrese che ieri ha chiesto a Occhiuto, che è anche commissario della sanità regionale, di «fare chiarezza» su alcune transazioni milionarie fatte dalle Aziende sanitarie provinciali, in particolare quella di Cosenza.

«Sulla vicenda - ha proseguito l'esponente di FI - ho letto che c’è un'inchiesta della procura di Milano: io saluto sempre con grande favore le inchieste perché mi aiutano a verificare la qualità del lavoro che si svolge nelle aziende. Per quanto riguarda l'Asp di Cosenza ho grande fiducia nel direttore generale Graziano, ma se ci fossero dei dirigenti infedeli che hanno prodotto dei danni al sistema sanitario è giusto che vengano perseguiti. Il mio modo di procedere - ha concluso il presidente della Regione Calabria - è sempre stato questo e sarà sempre questo fino a quando mi occuperò io della Regione»