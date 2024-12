Il presidente della giunta regionale interviene dopo giorni di silenzio da una clinica del Cosentino e commenta le polemiche striscianti su eventuali trattamenti di favore ricevuti per il suo intervento: «La Dulbecco ha risposto per le rime»

«È la prima volta che faccio un video in pigiama, spero sia anche l’ultima». Il presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto, dopo giorni di silenzio dovuti all’operazione subita alla valvola mitralica, riappare sui social per ringraziare i calabresi per l’affetto.

Appare stanco, il presidente, e lui stesso dice che fa ancora fatica a parlare. Si dice anche arrabbiato perché avrebbe voluto tornare ad essere operativo da subito. Invece ci sono state delle complicazioni nel decorso post operatorio, dovute ad attacchi febbrili avuti mentre era ricoverato in Rianimazione. Adesso sta seguendo un percorso riabilitativo in una clinica cosentina e sta pian piano recuperando le forse. Allora utilizza i social anche per lanciare due messaggi.

Il primo riguarda la situazione complessiva della sanità calabrese, per ribadire che è piena di ottime professionalità non solo nella classe medica, ma anche negli infermieri e Oss. Occhiuto sottolinea come l’umanità della cura sia fondamentali per i pazienti. E a proposito di umanità ringrazia tutti i calabresi per l’affetto che gli hanno dimostrato attraverso una marea di messaggi, ai quali ovviamente non può rispondere singolarmente.

Purtroppo, aggiunge Occhiuto, ci sono stati anche diversi messaggi di odiatori. Un modo per tornare sulla polemica strisciante che si è sviluppata intorno alla vicenda medica di Occhiuto ovvero che il presidente abbia avuto un trattamento di favore, scegliendosi un luminare del campo, Daniele Maselli e la sua equipe, che ha operato in sinergia con quella del professor Pasquale Mastroroberto della Dulbecco. Grazie all’intervento di Maselli l’intervento è stato eseguito con una tecnica endoscopica miniinvasiva e tecnologia 3D. Una vicenda sollevata dall’Usb e arrivata anche sui giornali nazionali. Occhiuto nel video dice che degli odiatori non si cura troppo e che a loro ha risposto per le rime la stessa azienda Dulbecco che ha specificato come l’uso di medici esterni sia prassi consolidata e gratuita. Polemica finita?