Nuovo appuntamento con il format d’approfondimento Filo diretto condotto da Oldani Mesoraca. Tema della puntata odierna, in onda su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre dalle ore 15, “C’è maggioranza al Comune di Catanzaro?”. Ospiti in studio i capigruppo consiliari Luigi Levato di Fi, Giuseppe Pisano di Officine del Sud, Sergio Costanzo di Fare per Catanzaro, Roberto Guerriero dei Socilisti e democratici.