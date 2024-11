Lunedì 30 marzo alle ore 18:30, presso l'Hotel 501, si terrà un incontro per discutere della sanità vibonese.

Saranno presenti, tra i tanti, l'on. Michele Mirabello, consigliere regionale e Presidente Commissione Sanità, il consigliere regionale on. Vincenzo Pasqua, il candidato a sindaco del centrosinistra di Vibo Valentia Antonio Lo Schiavo, il deputato del Partito Democratico on. Bruno Censore e il Presidente della Regione Calabria on. Mario Oliverio.



Un incontro per analizzare la situazione sanitaria a Vibo Valentia e in tutto il territorio provinciale e per programmare linee di intervento.