Il Presidente nel ricordarlo ha voluto sottolineare che solo le sue precarie condizioni di salute gli hanno fatto declinare l'invito

In apertura del consiglio Regionale Mario Oliverio commemora il Prefetto De Sena. Oliverio nel ricordarlo ha reso noto di averlo contattato per averlo in Giunta Regionale, il quale, secondo Oliverio, ha rifiutato proprio per le sue precarie condizioni di salute. Solo questo gli ha impedito di assumere l'incarico, lo dico oggi, per sgombrare il campo di alcune interpretazioni distorte. Godevo della stima del Prefetto De Sena, una stima ampiamente ricambiata, "Ci ha lasciato un grande servitore dello Stato" -ha proseguito Oliverio- per questo sento di fare giungere alla famiglia che lo ha assistito per tutta la malattia, il saluto referente e il cordoglio di tutti i calabresi.