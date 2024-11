Il Presidente della Regione ha dichiarato in conferenza stampa che l’inaugurazione ufficiale della Cittadella sarà fatta entro gennaio 2016. I trasferimenti sono stati completati e la regione risparmierà annualmente 4,5milioni di euro di fitti

Il Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio ha tenuto stamani presso la Cittadella una conferenza stampa che ha avuto come oggetto la Cittadella stessa. Da luglio erano iniziati i trasferimenti dei dipartimenti regionali sparsi per tutta Catanzaro nella nuova struttura appena completata che racchiuderà tutti gli uffici della Regione. Mario Oliverio ha ritenuto di fare il punto sui trasferimenti anche in conseguenza di una polemica che si era registrata nei giorni scorsi sulla mancata inaugurazione ufficiale della Cittadella regionale. “Da quando la Cittadella è stata completata ci sono state almeno tre inaugurazioni, – ha affermato il Presidente della Giunta regionale – abbiamo aspettato di completare tutti i trasferimenti prima di predisporre un piano formale di inaugurazione che prevediamo si possa tenere entro gennaio del 2016” – ha poi proseguito Oliverio.

In attesa della definizione della data dell’inaugurazione ufficiale, il Presidente Oliverio ha voluto fare il punto con la stampa sullo stato dell’arte riguardo ai trasferimenti. Ha snocciolato numeri e cifre che riguardano la nuova casa della regione a partire dai costi di realizzazione, quantizzati in circa 160milioni di euro, una struttura che sorge su un’area di circa 190 mila mq e che al suo interno è stata pensata per circa 1831 postazioni lavorative. Consistenti anche le somme che si risparmieranno dalla concentrazione degli uffici all’interno della Cittadella regionale, oltre venti i locali che erano in fitto destinati ad ospitare gli uffici della Regione Calabria e circa 4 milioni e mezzo di euro il costo relativo. Su questo aspetto Oliverio ha teso ad evidenziare la delicatezza della problematica inerente la risoluzione dei contratti e ciò, onde evitare eventuali contenziosi che potrebbero rallentare il risparmio delle relative somme.

Il Presidente della Giunta ha poi voluto rivolgere un particolare ringraziamento all’ingegnere Francesco Amoruso, già dirigente della regione Calabria, il quale, si è assunto a titolo gratuito l’onere di coordinare la delicata fase di trasferimento dei vari dipartimenti regionali. Oliverio si è poi soffermato nel ringraziare i presidenti e gli amministratori che si sono misurati con progetto e realizzazione della mega struttura che ospiterà gli uffici della Giunta regionale, a partire da Rosario Olivo, nella sua qualità di sindaco della città di Catanzaro, di Agazio Loiero, che è stato il presidente che ha messo in atto tutte le procedure per la realizzazione dell’opera e Giuseppe Scopelliti che ha gestito tutta la fase della realizzazione.

Il presidente della Giunta regionale ha poi evidenziato le problematicità che comunque il trasferimento degli uffici regionali nella cittadella potrebbero produrre nel contesto del tessuto urbano della città di Catanzaro. In tal senso ha garantito tutto il suo impegno affinché il centro storico della città non venga svuotato nella sua vitalità e funzionalità di capoluogo di regione. Anche verso una tutela sul piano della valorizzazione del centro storico come bene culturale Mario Oliverio ha manifestato tutto il suo sostegno. Tuttavia le parole più nette le ha riservate a contrastare eventuali tentazioni di cementificazione dell’area intorno sia alla Cittadella regionale sia alla cittadella universitaria. In tal senso ha fatto capire, senza grandi giri di parole, che la regione Calabria contrasterà ogni forma di speculazione edilizia intorno a quell’area, augurandosi che tutto ciò lo si possa fare d’intesa con l’amministrazione comunale di Catanzaro, in sede di pianificazione edilizia. Una raccomandazione che Oliverio ha ovviamente esteso anche ai Comuni limitrofi all’area, a cominciare dal comune di San Floro che sembra abbia presentato una lottizzazione che prevede migliaia di residenze ad uso abitativo.

Mario Oliverio, in conclusione della conferenza stampa, ha poi annunciato che il 18 dicembre presso la Cittadella si terrà la manifestazione “Rosso di Calabria” dedicata alle migliori cantine della nostra regione.

È evidente che alcuni passaggi della conferenza stampa sulla cittadella saranno destinati ad aprire un dibattito che lo stesso Oliverio ha auspicato e cioè sui destini urbanistici e del centro storico della città di Catanzaro. Incalzato dai giornalisti anche sul rischio della costruzione della discarica Battaglina in prossimità dell’area della cittadella, Mario Oliverio ha affermato che tale ipotesi è stata definitamente bocciata dalla regione Calabria e che comunque, in generale lo slogan su cui lavora la sua Giunta regionale è quello ‘A discariche zero’.