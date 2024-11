Il governatore svela la 'giravolta' di Maria Carmela Lanzetta, che ha rinunciato all'assessorato per la presenza di De Gaetano.

Oliverio espone i passaggi che l'hanno portato a scegliere la Lanzetta per la Giunta.



"Ne ho parlato con Renzi di nominare Maria Carmela Lanzetta nella giunta della Calabria e con lo stesso ex ministro ho avuto un colloquio sabato - ha dichiarato Oliverio - da lei ho avuto l'assenso a che entrasse a far parte del governo regionale. Domenica sera ho annunciato la formazione della giunta. Se poi Lanzetta decide di non farne parte, bisogna rispettare la sua volontà, mi dispiace ma è così".



"Io ho nominato Lanzetta perché ritengo che con la sua presenza porti un'esperienza di governo che ha consentito un quadro di relazioni. I componenti della nuova giunta erano noti da domenica sera non da ieri".