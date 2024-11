E' quanto annunciato dal governatore della Regione durante l'incontro con i giornalisti per fare il punto della situazione dopo il nubifragio di Rossano e Corigliano insieme al prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao ed al sindaco di Rossano Giuseppe Antoniotti

"Il 27 agosto il Consiglio dei Ministri dichiarerà lo stato di emergenza" per la Calabria. Lo ha detto il presidente della Regione Mario Oliverio incontrando i giornalisti per fare il punto della situazione dopo il nubifragio di Rossano e Corigliano insieme al prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao ed al sindaco di Rossano Giuseppe Antoniotti.

"La macchina dei soccorsi - ha detto Tomao - ha funzionato e non ci sono stati ritardi in presenza di un evento improvviso e 250 ml di pioggia".

"L'emergenza acuta è finita ma molte cose restano ancora da fare e lo Stato continuerà ad esserci". Lo ha detto il prefetto di Cosenza, Gianfranco Tomao, annunciando che il 19 agosto prossimo, in Prefettura a Cosenza, è in programma una riunione, aperta ai comuni colpiti, per fare una prima stima concreta dei danni provocati dal nubifragio che mercoledì scorso si è abbattuto sulla fascia ionica cosentina.