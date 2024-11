«Il fatto che sia stato fatto un governo è importante, perchè le elezioni si tengono per esprimere maggioranze e le maggioranze devono dare vita a un governo: sarebbe stato grave se non si fosse fatto un governo». Lo ha detto il presidente della Regione, Mario Oliverio, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa sul turismo. «Vedremo nel merito - ha proseguito Oliverio - gli sviluppi che ci saranno, misureremo l'azione del governo dalle risposte concrete che saranno date, in particolare al Sud per quanto ci riguarda».

