“Il Partito democratico non può continuare ad alimentare un infinito dibattito interno, senza porre al centro della propria agenda politica, quali priorità, i problemi reali del Paese”. Lo ha dichiarato il governatore della regione Calabria, Mario Oliverio, in un intervista rilasciata al quotidiano “Italia Oggi”.

Oliverio ha parlato del Pd come di una “grande forza democratica” dove il confronto ci può stare purché “si parli di contenuti e non di altro. Cancellare le voci critiche - evidenzia il presidente della Regione Calabria - sarebbe un errore grave”. Oliverio infine chiede al governo Renzi di guardare con attenzione al Mezzogiorno e alla Calabria in particolare, “regione difficile che ha problemi molto gravi a partire dalla disoccupazione arrivata a livelli allarmanti. Su questo - sottolinea Oliverio - serve una politica seria, in grado di stimolare nuovi investimenti in innovazione, ammodernamento infrastrutturale e incentivi alle politiche del lavoro”.