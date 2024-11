Il governatore preannuncia importanti novità sull'esecutivo a margine di una conferenza stampa per presentare due nuovi bandi lavoro

«Credo che in questa settimana sarà chiusa tutta la partita». Lo ha detto questa mattina il presidente della Regione, Mario Oliverio, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa convocata nella sede della Giunta per presentare due bandi sul lavoro, in merito alla nomina dei nuovi assessori regionali.



Il varo del nuovo esecutivo si è reso necessario dopo che il vicepresidente Antonio Viscomi è stato eletto alla Camera nelle elezioni politiche del 4 marzo scorso e in seguito al vuoto lasciato dal licenziamento di Federica Roccisano e le dimissioni di Carmela Barbalace.