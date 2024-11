Il presidente della Regione sostiene i lavoratori dell’Infocontact, avvia una indagine sul Capo Colonna e imposta una serie di iniziative per Expo.

Infocontact – Ieri il governatore ha tenuto un incontro con il MISE per affrontare la questione Infocontact, i lavoratori del call center di Lamezia che da giorni protestano.



“L’impegno assunto questa mattina a Roma dal sottosegretario De Vincenti e dal Responsabile Unità Gestione Vertenze del Ministero per lo Sviluppo Economico, dott. Giampietro Castano, che nella prossima settimana sarà convocato un nuovo incontro a Roma insieme ai rappresentati della Wind, della Regione e dei sindacati per affrontare e risolvere definitivamente la vertenza dei lavoratori Infocontact, ci soddisfa e ci fa guardare al futuro con speranza e ottimismo”. “Quello odierno è un primo passo avanti rispetto alla soluzione complessiva di un problema occupazionale che rischia di assumere proporzioni drammatiche – conclude – la Calabria non può assolutamente permettersi di mettere in discussione il posto di lavoro di 1800 dipendenti”.

Catanzaro: vertenza Infocontact, i lavoratori incontrano il prefetto Latella (VIDEO)



Sito archeologico di Capo Colonna – Disposta una indagine conoscitiva sul progetto che prevede la costruzione di un parcheggio all’interno del sito archeologico di Capo Colonna.



“La denuncia sollevata da più parti circa i possibili danni che potrebbero essere causati ad un sito archeologico di inestimabile valore come quello di Capo Colonna merita la massima attenzione da parte delle istituzioni – si legge nella nota diffusa da Oliverio – in particolare, anche se nello specifico le competenze attengono ad altre istituzioni, ritengo che la Regione debba esercitare la propria responsabilità a tutela di questo straordinario patrimonio, che costituisce una grande risorsa da valorizzare e sulla quale investire per la crescita economica e sociale della nostra terra”.

Parcheggio sull’area archeologica di Capo Colonna: critico l’ex ministro Bray



Expo – Ieri si è tenuto anche un vertice tra Oliverio e il direttore delle relazioni esterne e istituzionali del Padiglione Italia, Alberto Mina. Vertice utile per fare il punto sulle iniziative messe in campo dalla Regione Calabria in vista dell’Expo. Mina avrebbe valutato positivamente il lavoro della task force voluta da Oliverio per preparare l’Esposizione universale.

Expo, Oliverio: ‘L’esposizione universale una priorità’