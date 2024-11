Il presidente della Giunta regionale promuove la legge di stabilità presentata ieri dal premier Matteo Renzi

Oliverio loda Renzi. A margine di un convegno a Bari, il presidente della Regione ha commentato positivamente la legge di stabilità presentata ieri dal premier, perchè "c'è finalmente un segnale di allentamento della pressione fiscale".



"Credo che bisognerà vedere gli strumenti che si mettono in atto per una politica di accelerazione dei segnali di ripresa - ha aggiunto Oliverio - quindi in questo quadro l'attenzione al mezzoghiorno: penso al credito d'imposta, all'area di contribuzione. Strumenti fondamentali perchè il Mezzogiorno possa uscire dalle difficoltà".