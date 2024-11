A due giorni dalla nuova seduta del Consiglio regionale, il presidente Oliverio si scaglia contro l'opposizione, che in questi giorni ha duramente criticato i progetti di riforma impostati dalla maggioranza. Progetti che, promette Oliverio, sono inarrestabili.

Catanzaro - "La stagione del cambiamento che abbiamo inaugurato è irreversibile, nessun tipo di resistenza potrà ostacolare riforme necessarie e urgenti - ha dichiarato il presidente della Regione - siamo animati da un obiettivo semplice, rivolto esclusivamente alla tutela del bene comune. La nostra ambizione è quella di costruire una Regione 'normale', che non sia fonte di sprechi e privilegi, ma amica dei calabresi e che non sia un ostacolo alla crescita della Calabria".



Attacco duro all'opposizione di FI, che in questi giorni ha criticato duramente i progetti di riforma di Oliverio, da quello del ruolo unico per i dipendenti di Consiglio e Giunta, al progetto di riforma dello Statuto, che il governatore considera il primo passo per avviare realmente l'azione di governo. L'opposizione, secondo Oliverio, "si attarda nei vecchi vizi della politica, parla il politichese" e "tenta goffamente di interpretare il ruolo di oppositore dopo essere stato co-protagonista e responsabile dello sfascio amministrativo e istituzionale di questa regione".