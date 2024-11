Lo ha annunciato il Governatore Mario Oliverio intervenuto alla conferenza annuale di Confindustria che si è tenuta a Gioia Tauro

“La nuova Giunta regionale della Calabria sarà pronta lunedì”. Lo ha annunciato il governatore Mario Oliverio, intervenuto alla conferenza annuale di Confindustria che quest'anno si è tenuta a Gioia Tauro. ”Abbiamo bisogno - ha detto Oliverio - di agire per aprire una nuova stagione. So che ci sono forze che spingono per confondere e condizionare ma su questo terreno non ci saranno sconti per nessuno. Io alla mia storia ed alla mia vita non ci rinuncio".



Con riferimento all'inchiesta 'Erga Omnes' della Procura di Reggio Calabria che ha fatto luce sulla gestione dei fondi dei gruppi al Consiglio regionale e che vede indagati 31 politici tra consigieri ed ex consiglieri regionali, tre dei quali facevano parte della Giunta Oliverio, il governatore della Calabria ha aggiunto: "Noi abbiamo bisogno di credibilità da parte delle istituzioni. Vorrei ricordare ai pochi smemorati che questa bufera giudiziaria ha interessato non questa legislatura ma la precedente. Questa vicenda pone dei problemi sui quali non si può omettere nulla e bisogna agire nella massima trasparenza". In merito ai fondi destinati ai gruppi, Oliverio ha anche annunciato che proporrà al Consiglio regionale un nuovo strumento legislativo per renderne trasparente l'utilizzo.