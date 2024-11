Il neo governatore Mario Oliverio annuncia, durante il brindisi di fine anno nella sede del Pd, di aver recuperato 280 milioni di euro di fondi Ue. Inoltre parla degli enti regionali, che potrebbero essere commissariati, e della Sanità.

E’ raggiante Oliverio al brindisi di fine anno nella sede del Pd. Il neo governatore annuncia i primi passi del suo governo, che non si è ancora insediato. “Abbiamo recuperato in 25 giorni, 280 milioni di fondi europei e di questo ho informato già il sottosegretario Delrio – ha dichiarato Oliverio – se non li avessimo rendicontati entro il 31 dicembre li avremmo dovuti restituire a Bruxelles”.



Rifiuti – “L’ordinanza? Si tratta di una soluzione tampone, in attesa di procedere a una più totale revisione del settore. Il vero problema è rappresentato dagli impianti obsoleti che si occupano della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti”.



Enti sub-regionali – Una attenzione particolare Oliverio la riserverà agli enti sub regionali, alle società partecipate e a quelle in house, “all’interno delle quali ho riscontrato una illegalità diffusa”. La soluzione potrebbe essere un “commissariamento a costo zero” con l’obiettivo di “smantellare il sistema delle matriosche”.



Sanità – Sicuro di ricevere l’incarico di Commissario alla Sanità, nonostante i rumors che giungono giornalmente da Roma. “Ho avuto rassicurazioni in merito” ha dichiarato Oliverio, sostenuto anche dal segretario regionale del Pd Ernesto Magorno: “Bisognerà avviare una completa riorganizzazione e riqualificazione dei servizi”.



Infine una battuta su Renzi: “L’ho sentito proprio oggi e mi ha ribadito che considera la Calabria la madre di tutte le battaglie”. Una sfida difficile per Oliverio, che intanto dietro le quinte lavora alla formazione della Giunta.