I vertici del Pd calabrese in riunione a Lamezia Terme

Arriveranno in Calabria, prima della prossima tornata elettorale, i pezzi grossi del Pd. È stato annunciato questa mattina durante una riunione organizzativa dei vertici Pd calabresi, riunitasi a Lamezia Terme.



Il premier Matteo Renzi e il ministro Maria Elena Boschi sono pronti a scendere in Calabria per sostenere la candidatura di Mario Oliverio a governatore. Il presidente del consiglio, dopo aver annullato la visita a Gioia Tauro che si sarebbe dovuta svolgere il prossimo 7 novembre non ha ancora ufficializzato una data certa, la Boschi, invece, ha dato la sua disponibilità per il 15 o il 16 novembre, anche se ancora non è stata stabilita né location né le modalità della visita del ministro delle Riforme istituzionali.



All'incontro ha partecipato anche il ministro Maria Carmela Lanzetta che, seguita a ruota da Oliverio, ha ribadito l'azione del governo nei confronti dei lavoratori lsu-lpu calabresi, con un forte impegno dei parlamentari Pd, e per il rilancio del Porto di Gioia Tauro.