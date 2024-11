Il governatore pronto a percorrere strade alternative. Entro pochi giorni il varo della nuova giunta

«Il rischio di perdere i finanziamenti per la costruzione del nuovo ospedale di Cosenza è grande». Non usa mezzi termini il presidente della Regione Mario Oliverio nel commentare la paradossale vicenda relativa alla diatriba aperta con il sindaco di Palazzo dei Bruzi sulla scelta del sito in cui edificare la struttura sanitaria. Il tira e molla ricorda molto la questione della metropolitana.

Anche in quella circostanza, per giungere alla sottoscrizione dell’accordo fu necessaria una trattativa a tratti estenuante. Da tempo Oliverio è in attesa della convocazione di un consiglio comunale affinché l’organismo deliberi in merito al luogo prescelto per dare il via alle procedure di realizzazione del nosocomio. Ma, avverte il governatore, se Occhiuto non dovesse decidersi, saranno percorse altre strade. Quella privilegiata conduce nel vicino comune di Rende. Nell’intervista, Oliverio preannuncia anche il prossimo varo della nuova giunta regionale.