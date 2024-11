Il presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, ha sentito il sindaco di Caulonia, Caterina Belcastro, e la presidente della cooperativa Caulonia 2.0, Antonella Ierace, sul problema legato al recupero del progetto di accoglienza per minori non accompagnati, precedentemente finanziato con fondi ministeriali

Mario Oliverio ha reso noto che nei prossimi giorni sarà convocato un tavolo di confronto fra le diverse parti al fine di vagliare ogni possibile soluzione. Già nelle precedenti settimane, alcune carenze documentali avevano portato alla revoca delle autorizzazioni necessarie e alle risorse.

Aggiunge il Presidente della Giunta regionale «L'accoglienza ed il lavoro sono tra i principi cardine della nostra azione politica. Ritengo sia nostro dovere mettere in campo ogni sforzo per recuperare il progetto, restituendo serenità agli operatori ed un idoneo luogo di ospitalità ai giovani migranti. Nel rispetto di ogni regola di trasparenza e buona amministrazione, si valuterà come superare gli intoppi burocratici causa della decadenza delle autorizzazioni».