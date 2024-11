Il presidente intervenendo alla direzione nazionale PD ha chiesto la programmazione dell'opera già nella prossima legge di stabilità

Mario Oliverio, intervenendo alla direzione nazionale del PD convocata sulla questione Mezzogiorno alla luce della diffusione dei dati SVIMEZ che ha fotografato una situazione drammatica nel sud Italia, ha rilanciato con forza il tema di investire in infrastrutture strategiche, tra queste, ha riproposto con forza la questione dell'alta velocità per la Calabria. Un tema, quello dell'alta velocità che, Oliverio, ha proposto di affrontare già nel corso della legge di stabilità. Oliverio ha poi affrontato la questione del rilancio del Porto di Gioia Tauro che, proprio con il raddoppio del canale di Suez, si ripropone come centrale come scelta strategica, con il raddoppio del canale di Suez, infatti si triplicherà il traffico navale da qui a tre mesi, a Gioia Tauro c'è una struttura pronta per sfruttare questa straordinaria opportunità. Oliverio ha poi affermato che nel corso di questi ultimi 20 anni, il metodo con il quale è stata proposta la questione settentrionale, cioè come egoismo dei territori, ha finito per cancellare l'attenzione sulla questione meridionale. "Il rischio non è la protesta sociale se non invertiamo la rotta - ha affermato Oliverio nel suo intervento- ma la desertificazione sociale". In tre anni, -ha proseguito- quasi 200 mila giovani sono andati via dalla Calabria. Oliverio infine, si è dichiarato favorevole alla costituzione di una task force per la spesa dei fondi comunitari presso la Presidenza del Consiglio.