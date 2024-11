Il governatore Oliverio rifiuta di farsi mettere in un angolo dai dissidenti della maggioranza. E rilancia: «Si vada alla verifica per vedere se esistono le condizioni per proseguire. «Una discussione politica come quella richiesta – ha detto Oliverio - merita una sessione ad hoc del Consiglio regionale. Anzi chiedo già da ora una seduta che si apra con una relazione del presidente della giunta e poi un’ampia discussione di merito. Queste preoccupazioni alla vigilia della scadenza elettorale sono intollerabili. Un’ansia che sfocia nella necessità di mettere una bandierina più in là nella corsa a prendere le distanze da questa esperienza di governo. Ma una corsa volta a buttare “merda” su questa esperienza non è accettabile ed è meglio chiuderla. Io non ho nessuna preoccupazione per il mi futuro personale».

