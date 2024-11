Il segretario regionale Pd sulle attività portate avanti dalle forze dell’ordine: «Tra tutte le mafie nessuna più globalizzata della ‘ndrangheta»

«A nome del Pd Calabria esprimo un sincero ringraziamento ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia, guidati dal procuratore Nicola Gratteri, e a tutti gli agenti delle Forze dell’Ordine che sono stati impegnati nell’operazione Stige che nella giornata odierna ha permesso di assestare un colpo importante alla violenza della criminalità organizzata e a svelare, ancora una volta, il suo radicamento in Calabria e nel resto d’Europa. Lo straordinario lavoro degli inquirenti rafforza la consapevolezza che la battaglia contro la criminalità organizzata sia dura, ma occorre perseguirla con coraggio, determinazione e senza chinare la testa, perché il nostro obiettivo è affermare in ogni luogo i principi indiscutibili della legalità. L’operazione odierna, infatti, dimostra come tra tutte le mafie nel mondo nessuna è più globalizzata della ‘ndrangheta, non solo come forza criminale o economica, ma di estensione e radicamento in diverse parti del mondo.





Non è possibile, dunque, affrontare questo impegno decisivo, se non consideriamo il contrasto alle mafie come urgenza nazionale, e non mi riferisco soltanto al contrasto giudiziario – che sul campo produce pregevoli risultati - ma a un ben più complessivo impegno di tutte le articolazioni delle nostre comunità (economia, parti sociali, centri formativi, mondo culturale): ogni segmento deve sentirsi a pieno titolo coinvolto, senza latitudini e senza recinti geografici. E su questo terreno il Pd Calabria farà la sua parte».

Ernesto Magorno

Segretario regionale Pd Calabria