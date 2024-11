«Dispiace per la decisione del Tar di Catanzaro contro l'ordinanza della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. L'iniziativa della governatrice era di assoluto buon senso, tutta proiettata in una prospettiva di riapertura graduale per un territorio che fortunatamente ha superato queste settimane contenendo la diffusione della pandemia».

Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. «Santelli aveva dato speranza agli imprenditori e ai lavoratori calabresi. Invece bar, pasticcerie, ristoranti e pizzerie dovranno continuare a non poter ospitare clienti, in una regione con tanti problemi legati al lavoro e alla disoccupazione. Poteva essere una bella pagina di ripartenza, sarà invece – conclude Gelmini – un'ennesima occasione persa, con relative ricadute negative per l'economia».