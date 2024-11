«Avevo sbagliato la mia valutazione su Giorgia Meloni, perché pensavo che avrebbe portato avanti le sue politiche antieuropeiste» ha detto Greco «Invece devo dire che sta agendo molto bene. Da quando ha giurato davanti al presidente della Repubblica è cambiato tutto, ha capito che non si può stare fuori dall’Europa. Anche la Manovra non è deludente». Orlandino Greco, leader di Italia del Meridione, è stato ospite della puntata di Piazza Parlamento andata in onda venerdì 25 novembre.

Dagli studi de LaCapitale, Greco ha parlato anche del rapporto del suo movimento con il presidente della Regione Roberto Occhiuto. «Abbiamo avuto un rapporto di confronto fino alle elezioni» ha detto ad Alessandro Russo «Sull’autonomia differenziata sta dicendo cose interessanti, ma aspettiamo di vedere i fatti. Aspettiamo di vedere cosa farà sulla questione dei finanziamenti che vengono affidati in base alla spesa storica, che è una follia».

