Il consigliere regionale, Orlandino Greco, ha ricevuto un avviso di garanzia per voto di scambio politico-mafioso. La notizia è riportata sul Quotidiano del Sud. L'atto è stato notificato al capo gruppo della lista 'Oliverio presidente' su mandato della Dda di Catanzaro. L'inchiesta riguarda gli anni in cui Greco era sindaco di Castrolibero. L'avviso di garanzia è stato recapitato anche ad Aldo Figliuzzi, oggi consigliere provinciale e ad altri soggetti ritenuti, all'epoca dei fatti, affiliati alla cosca Bruni. A raccontare ai magistrati il presunto coinvolgimento dei politici con il clan è il pentito Ernesto Foggetti. L'avviso di garanzia sarebbe poi stato recapitato anche a Mario Esposito e ad altri due collaboratori di giustizia: Roberto Calabrese Violetta e Marco Massaro. Foggetti, sostiene che il successo elettorale di Greco sia dovuto ad un accordo tra politica e 'ndrangheta. Il clan denominato "Bella Bella", guidato dal defunto boss Michele Bruni, avrebbe ottenuto denaro e diverse assunzioni in una cooperativa.