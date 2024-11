Avviato il tesseramento di Italia del Meridione, il partito è pronto per la corsa alle regionali del 2019

Orlandino Greco lancia la sua sfida e quella di Italia del Meridione. Il movimento politico fondato dal consigliere regionale è ormai maturo per muoversi con le proprie gambe. Lo testimonia anche l’affluenza e l’entusiasmo dei militanti che hanno affollato la sala rendese in cui il partito ha dato il via alla campagna di tesseramento con l’obiettivo di giungere alla corsa per Palazzo Campanella del 2019 presentando il proprio simbolo.

Parola d'ordine: dialogare con i territori

Il progetto politico prevede una presenza fisica e capillare in tutte le aree calabresi attraverso la costituzione di circoli territoriali. Presenti il segretario regionale Nicodemo Filippelli, i dirigenti del partito Eugenio Massa Gallerano e Mimmo Frammartino, i vicesegretari regionali Antonello Talerico e Raffaele Condoluci, il consigliere provinciale Gianfranco Ramundo, il coordinatore dei giovani Idm Luigi Lupo, la referente di Idm Donne Gabriella De Seta. In sala, oltre a numerosi sindaci, anche due ospiti speciali: Francesco Mollica, presidente del consiglio regionale della Basilicata, con cui Orlandino Greco ha stretto un forte legame ai tempi del Movimento per le Autonomie, e Giuseppe Ferraro, professore di Filosofia all’università Federico II di Napoli, il quale ha offerto una interessante analisi sull’esito del voto politico dello scorso 4 marzo.