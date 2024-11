Annunciata la presentazione di un progetto di legge per incentivare la diffusione dei veicoli elettrici. Un testo analogo presentato dai Cinque Stelle alla Camera

Al capogruppo in consiglio regionale di Oliverio Presidente, Orlandino Greco, deve essere molto piaciuta la proposta di legge parlamentare depositata alla Camera il 22 marzo 2016 dal gruppo del Movimento Cinquestelle, recante “Disposizioni per favorire la diffusione di veicoli a trazione elettrica e la realizzazione di reti infrastrutturali per la loro ricarica”.

Gli è piaciuta così tanto da decidere di riproporla, tale e quale, alla valutazione dei colleghi di palazzo Campanella. Nulla di male nel condividere le posizioni grilline su un argomento, quello degli incentivi per chi sceglie di passare ad un’auto elettrica e dunque con minor impatto sull’ambiente, particolarmente sentito dall’opinione pubblica.

Tanto più che la proposta pentastellata soltanto da poche settimane è stata assegnata all’esame delle Commissioni Trasporti e Attività Produttive di Montecitorio e, dunque, difficilmente potrà essere approvata prima che termini la legislatura.





Orlandino Greco ha allora mutuato il testo, utilizzandolo per predisporre una proposta di legge regionale, già depositata ed annunciata alla stampa con un comunicato nel quale però l’estensore, ha dimenticato di specificare la fonte del progetto normativo.

Tra i punti fondamentali della proposta l’introduzione dell’esenzione per i veicoli elettrici dal pagamento delle tasse automobilistiche, la gratuità dei parcheggi pubblici, l’accesso gratuito alle zone a traffico limitato, un contributo del 20% del prezzo per l’acquisto di un nuovo veicolo elettrico di nuova immatricolazione.

«Ritengo, vista l’importanza del tema, che si possano trovare ampie convergenze in commissione e in consiglio – scrive Orlandino Greco - L’auspicio è, quindi, che le commissioni competenti verifichino al più presto le disposizioni previste nella proposta di legge così da arrivare in breve tempo all’approvazione definitiva».

Peccato che in Consiglio regionale non vi siano rappresentanti dei Cinque Stelle. Avrebbero votato certamente a favore.

Salvatore Bruno