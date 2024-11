Il consigliere regionale nega di voler portare in Calabria la Lega di Salvini

L’indiscrezione circolava da qualche giorno, ed è stata rilanciata ieri dal Corriere della Calabria. Orsomarso, Salerno e i fedelissimi di Scopelliti pronti a lasciare Forza Italia per accasarsi nella neonata lista di Salvini. Il leader della Lega sta provando a creare un listone nazionale, per espandersi anche al sud, in vista della candidatura alla leadership del centrodestra. Ma in questo listone, ha spiegato Orsomarso al Quotidiano della Calabria, gli esponenti ‘scopellitiani’ non entreranno.



“La Lega di Salvini? Siamo alla fantapolitica, le devo commentare un fatto totalmente falso?” ha dichiarato Orsomarso nel corso dell’intervista ad Adriano Mollo. “Tutto il centrodestra vive una fase di crisi d’identità, non è solo un problema di leadership ma di progetto politico, legato ai valori comuni e progetti comuni che non siano la semplice sopravvivenza di un pezzo di classe dirigente – ha spiegato Orsomarso – (..) un centrodestra nuovo va ricostruito, ad oggi c’è solo Forza Italia”.