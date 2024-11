Lo afferma il coordinatore cittadino e consigliere comunale di Forza Italia, Carmelo Salerno: «Sindaco e consiglio comunale di Cosenza intendono difendere la propria città e il diritto alla salute»

«Senza garanzie certe sulle opere da realizzare e senza rassicurazioni operative e concrete sulla localizzazione del nuovo ospedale, il sindaco Occhiuto non firmerà alcun accordo con la Regione». Lo afferma il coordinatore cittadino e consigliere comunale di Forza Italia, Carmelo Salerno. «Le notizie di una firma senza una seria discussione - dice Salerno - certamente riferibili alla Giunta regionale, non rispecchiano lo stato delle cose e lo stesso primo cittadino ha puntualizzato di non aver letto le carte trasmesse da Germaneto e non ha quindi ancora contezza se le prescrizioni chieste dal Comune siano state rispettate. Siamo tutti noi sicuri che il sindaco Occhiuto voglia, inoltre - prosegue Salerno - vederci chiaro sul progetto del nuovo ospedale, considerando che i tecnici incaricati dalla Regione per predisporre il costoso studio di fattibilità non hanno nemmeno avvertito la necessità di consultare quelli di Palazzo dei Bruzi anche quale atto di “delicatezza” istituzionale.

Il sindaco ed il consiglio comunale di Cosenza intendono difendere la propria città ed il diritto alla salute, non solo dei cosentini - continua l’esponente forzista - e tutti sono convinti che Mario Occhiuto non è disposto a sottoscrivere accordi al ribasso. I cittadini stanno apprezzando le sostanziali modifiche chieste da Occhiuto sul tracciato - conclude Salerno - e sulle opere connesse, così come apprezzano la sua coraggiosa difesa di un nuovo Ospedale che deve sorgere nell’area che va dall'attuale nosocomio sino al Mariano Santo».



Salvatore Bruno