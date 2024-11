Le opportunità per i giovani e l'impegno per il marchio Igp Olio di Calabria

Il tour calabrese di Paolo De Castro, primo vicepresidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, è l’occasione per un confronto con gli operatori del settore primario. Per una volta il comparto agricolo traina l’economia anche al sud e in Calabria, dove crescono i prodotti di eccellenza e si ampliano le piattaforme del mercato, in particolare quelle estere. Fioccano i riconoscimenti e il buon profumo della terra non lascia indifferenti le nuove generazioni.

Accompagnato dal consigliere regionale delegato all’agricoltura Mauro D’Acri, da Nicola Cilento di Confagricoltura, da Ferdinando Verardi di Agci Calabria, l’ex ministro prodiano ha informato, nel corso di una conferenza ospitata in un albergo di Rende, sulle nuove opportunità contenute nel Pac 2017, il Piano di Politica Agricola Comune, ma anche per tracciare un percorso organizzativo di valorizzazione del nuovo marchio Igp Olio di Calabria, presentato in sala dal presidente del comitato promotore Massimino Magliocchi.





Precedentemente De Castro era stato a Sibari insieme al consigliere Ismea Franco Laratta per prendere parte ad un convegno sulle qualità del distretto del riso della Piana di Sibari

Salvatore Bruno