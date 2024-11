Un'autentica terrazza sul Mediterraneo, un luogo mitico, un sito ricco di storie, fede e leggende vedrà nuova luce: con 300mila euro, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha finanziato la riqualificazione totale del Belvedere S.Elia. Ad annunciarlo il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio.

Il monte Sant'Elia si trova nel comune di Palmi, ed è definito il «balcone sul mar Tirreno». La montagna, nella quale insistono anche alcuni edifici residenziali, è uno dei tre centri abitati ufficiali di Palmi. I punti della montagna dove poter godere del panorama sono molti. La veduta è apprezzabile da una serie di balconate realizzate con ringhiera e scale sopra i vari costoni della montagna. Dalle suddette balconate è possibile ammirare tutta la costa tirrenica da Capo Vaticano allo Stretto di Messina, il mar Tirreno, le Isole Eolie, il vulcano Etna e tutta la città di Palmi. Sulla cima dal belvedere, tra l'altro, sono collocate tre croci bianche, a ricordo del monte calvario dove Gesù fu crocifisso. Il monte Sant’Elia è anche una meta privilegiata di escursionismo e trekking. Ci sono anche aree attrezzate con giochi per bambini e postazioni adibite per pic-nic. Tutte qualità che rendono la località amata dai turisti che si trovano in zona.

L'annuncio del sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio

«Si avvicina il periodo natalizio ed io non potevo non fare un regalo alla mia, alla nostra città. Ho il piacere, l'orgoglio e l'onore di annunciare che la città metropolitana ha stanziato 300 mila euro su un'opera intelligente, green, innovativa, elegante, che riqualificherà quello che a detta di tutti è uno straordinario belvedere sullo stretto, un bellissimo panorama che si affaccia sulle Eolie. Sono veramente contento di quest'opera che vedrà la luce e che ci consentirà di qualificare per come merita il balcone, il salotto sulla città. Sono contento di poter dare questa notizia per la quale è doveroso ringraziare il sindaco della città metropolitana Falcomatà, che ha sposato fin da subito questo progetto, che insieme a tutti quelli che vedranno la luce e quelli già esistenti, consentirà di guardare al futuro con ottimismo».

«Dalla cima del Sant'Elia, dalla balconata a mare della Villa Comunale, dalla gradinata della Torre, si gode un panorama che non è secondo a nessuno dei più famosi centri della riviera amalfitana» (Leonida Repaci)