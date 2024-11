Il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, in mattinata, alle ore 11, con una diretta on-line sui propri canali social ha annunciato tantissime novità per il Comune di Palmi e per i suoi abitanti. Con la consueta umiltà e cordialità ha ascoltato con attenzione le diverse istanze dei cittadini che lo sollecitavano tramite messaggi. «Un modo per metterci la faccia. Quando si ha la coscienza pulita si è disposti a confrontarsi con chiunque» ha dichiarato il sindaco. «Il 2024 sarà la stagione delle grandi opere. Dopo anni di progettazione, adoperati per intercettare finanziamenti e seguendo gli iter burocratici, che spesso rallentano, finalmente possiamo partire con opere importanti. Nascono da una visione comune. Sono già state finanziate e appaltate. Tra un paio di settimane, quindi, si vedranno materialmente le ruspe che inizieranno i lavori».

Tendoni per le festività natalizie in Piazza Primo Maggio

«Sui tanti chiacchierati tendoni, l'obiettivo era fare il meglio per la città. In buona fede, sono state prese decisioni che per certi versi hanno funzionato e per altri no. Nessuno è perfetto. L'anno prossimo verrà rivisto il progetto. Per il Natale venturo stiamo pensando anche all'allestimento di un grande presepe, simbolo di devozione e che possa attirare anche turisti».

Ospedale

«La situazione Sanitaria è drammatica. L'iter lungo ha ha fatto aumentare i prezzi di realizzazione del progetto. Speriamo che la Regione metta il denaro di differenza e si può ripartire. In attesa della realizzazione, lavoriamo per ottenerlo. L'altro giorno un uomo si è sentito male, abbiamo chiamato l'ambulanza e ci hanno risposto che non erano disponibili. Intanto sarebbe un buon respiro se si realizzasse tutto ciò che ci hanno promesso per potenziare l'ospedale "Francesco Pentimalli" in via Bruno Buozzi».

Isola ecologica

«Siamo pronti per l'inaugurazione. Dal primo gennaio sarà operativa e con tribuirà ad efficientare il servizio di raccolta differenziata. Stiamo portando avanti dei controlli e sanzioni, anche attraverso l'acquisto di 40 telecamere speriamo di scovare gli incivili. Tanto stiamo facendo, ma fin quando non si capirà che ogni angolo della città ci appartiene, non ci sarà un cambio di qualità».

Tonnara di Palmi

«Con 4 milioni di euro acquisiti dai fondi PNRR si interverrà sul lungomare. Altri 4 milioni di euro sono stati appaltati dall'autorità portuale per svolgere lavori nel porto. Quindi è chiaro che la zona cambierà aspetto. Per quanto riguarda il porto, come Amministrazione abbiamo pensato di richiederne la gestione. E così creare anche una stazione di servizio, un punto bancomat, ecc.»

Monte Sant'Elia

«Abbiamo ottenuto dalla città metropolitana 300 mila euro per la riqualificazione del Belvedere, in più 7 milioni e mezzo per la valorizzazione di tutta l'area. Abbiamo provveduto a demolire le baracche abusive, che erano uno scempio che deturpava il monte. Abbiamo indetto un bando pubblico per investire in città. Valuteremo le domande, per costruire punti ristoro e creare così occasioni di lavoro in punti che destano interesse».

Borgo Marinella

«Si avvieranno i lavori di riqualificazione del borgo marinaro, iniziati con l'ammodernamento del teatro, per rendere fruibile la zona per residenti e turisti».

Situazione rete viaria

«Chiediamo pazienza e fiducia. Investiamo già tante risorse per migliorare le strade, purtroppo ancora non sono in condizioni ottimali. Prima dell'estate intendiamo intervenire in zona Sciná e Rione Impiombato. Tutte le strade saranno illuminate al led per un risparmio e offrire efficienza».

Quartiere San Giorgio

«Nell'incrocio della S.S 18 nei pressi della Chiesa Santa Famiglia, dove la vigilia di Natale è capitato il triste evento dell'incidente in cui ha perso la vita un nostro caro concittadino, verrà realizzata una rotatoria per diminuire i rischi. Il progetto è più ampio, intendiamo realizzare altre rotatorie lungo la S.S. 18 in special modo dove c'è lo svincolo per la Tonnara. Nel rione sorgeranno 3 campi da tennis, una club house. La struttura sportiva che vedrà la luce sarà data in gestione. Il campo da rugby sarà dato in affidamento. Per quanto riguarda gli impianti sportivi, quando ci saranno le condizioni, il "Lopresti" dispiace per la storia,ma si valuterà di destinarlo ad altri usi. Nascerà un palazzetto dello sport, una struttura moderna, in una città dove ci sono parecchie associazioni che possono usufruirne. Sono stati consegnati e partiranno con l'anno nuovo i lavori del Parco della civiltà contadina, accanto alla Casa della cultura. Verranno creati un orto botanico, sala conferenze, area per bambini e per cani».

Il primo cittadino nel confronto con gli abitanti palmesi ha anche spiegato che ci si sta interfacciando con Ferrovie dello stato per quanto riguarda la situazione della stazione, che rappresenta un biglietto da visita e ad ora risulta abbandonata a se stessa.

Si ha in progetto, in zona ex Ama, di edificare parcheggi multipiano da dare in seguito in gestione a un privato che possa guadagnarci. Un bando ci sarà anche per la gestione del Cinema Manfroce. Il teatro adesso funziona bene, ma potrà avviarsi l'iter di affidamento nel momento in cui sarà fruibile completamente la sala del piano superiore. Ci si impegnerà per introdurre i giovani con disabilità nel mondo del lavoro, attraverso appositi progetti. Per l'espansione della città, si procederà, dopo confronto con tecnici e cittadini, alla modifica del Piano strutturale comunale.

Al termine dell'incontro virtuale, il sindaco Giuseppe Ranuccio ha augurato un anno migliore, di serenità e crescita per la propria comunità.