A quasi due mesi dalla sfiducia il primo cittadino uscente in piazza per annunciare il suo impegno per l’appuntamento elettorale del 25 e 26 maggio prossimo con la lista Insieme per Paola

È tornato tra la sua gente, nella piazza gremita, Giovanni Politano, per il primo incontro pubblico dopo la sfiducia ricevuta lo scorso 21 febbraio. In un clima di forte partecipazione e condivisione, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Paola alle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio, sostenuto dalla lista Insieme per Paola.

Nel corso dell’incontro, Politano ha offerto un racconto chiaro e dettagliato di quanto accaduto, ricostruendo le dinamiche che hanno portato alla caduta della sua amministrazione dopo 31 mesi di lavoro intenso. Ha spiegato di aver pagato il conto della lealtà, per non aver voluto tradire gli alleati politici e per aver rifiutato ogni compromesso al ribasso, scegliendo di non “scendere a patti col diavolo” pur di restare in sella.

Con determinazione e lucidità, ha smontato punto per punto le critiche mosse dai suoi detrattori, rivendicando l’operato della sua squadra e affermando con forza che essere una brava persona non può essere considerato un difetto.

Ha poi illustrato quanto realizzato nel corso del suo mandato, sottolineando l’impegno, la competenza e la voglia di fare che hanno guidato ogni scelta. «A muovermi – ha concluso – è l’amore profondo per Paola, il posto più bello del mondo, non mi convincerete mai del contrario, e la volontà di regalare ai nostri figli un futuro possibile, qui, in Calabria».