Interrogazione dell’esponente radicale: «Solo tremila euro versati per cinquanta immobili»

Per oltre un anno Enzo Paolini ha completamente disertato le stanze di Palazzo dei Bruzi. In consiglio comunale si è presentato una sola volta. Per questo suscita un pizzico di meraviglia la sua interrogazione, resa nota alla stampa attraverso un comunicato a firma di Antonlivio Perfetti per Radicali di Cosenza, con la quale punta l’indice sul mancato pagamento dell’Imu da parte della Curia vescovile.

Chiesto al sindaco di verificare se le somme versate sono congrue

Cinquanta immobili per i quali, con riferimento all’annualità del 2016, sarebbero stati versati soltanto 3.300 euro. Nella sua interrogazione Enzo Paolini chiede al sindaco Mario Occhiuto di sapere se le somme versate siano congrue. Sul piatto della bilancia, Paolini mette anche l’Imu di due istituti religiosi, il Santa Maria in Aquiro, per il quale risulta un versamento dell’imposta di quasi 23mila euro, e il convento delle Canossiane, per il quale invece non è stato versato neppure un euro, probabilmente alla luce del fatto che l’immobile è da tempo occupato dalle famiglie del comitato Prendocasa.

A quali istituti religiosi spetta l’esenzione

Com’è noto, l’esenzione Imu è prevista solo a favore dei luoghi di culto o dove si svolgono opere di carità, e non anche per gli immobili che, pur appartenendo alla Chiesa, rientrano in utilizzi e finalità con implicazioni commerciali o comunque di rendita economica.

Paolini, dunque, chiede al primo cittadino di spiegare «se gli importi pagati sono coerenti con il carico tributario dovuto dai proprietari degli immobili e, in caso negativo, conoscere quali siano le procedure poste in essere per conseguire, eventualmente anche in via coattiva, le somme in credito dell’erario municipale».

Torna d’attualità una vecchia battaglia dei radicali

Nella nota si richiama «la più volte sollevata questione dei tributi comunali e della loro evasione che non poco incide sulle risorse sulle quali il Comune dovrebbe fare affidamento».

«Al riguardo – è scritto nel comunicato - sarebbe utile conoscere con quali modalità si esplica, attraverso gli uffici e i dirigenti responsabili, la lotta all’evasione e con quali direttive da parte di sindaco, giunta e consiglio». A sostegno del suo ragionamento, Perfetti richiama «l’analoga battaglia che da tempo i Radicali conducono a Roma dove i possedimenti immobiliari di Santa Romana Madre Chiesa hanno una consistenza difficilmente quantificabile che ingloba non poche strutture che producono rendita».

Il retroscena politico e le ambizioni di una candidatura

La tempistica dell’interrogazione non è casuale. Enzo Paolini da tempo punta a rivestire una carica politica di rilievo. Dopo aver fallito la scalata a Palazzo dei Bruzi guarda con interesse alle prossime politiche e al dialogo aperto da Emma Bonino, Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi con Matteo Renzi. Le interlocuzioni tra i vertici radicali e il Pd dovrebbero condurre alla candidatura di alcuni esponenti radicali nelle file democrat in alcuni collegi distribuiti sul territorio nazionale. Uno di quei posti, non necessariamente in Calabria, è ambito da Paolini: con questa interrogazione l’avvocato si riallaccia alla sua storica estrazione radicale, ricollocandosi nell’agone politico, così da affrancarsi anche dai patti stretti per necessità congiunturali, alle amministrative 2016.

L'elenco degli immobili sotto accusa

PROPRIETA' DELL'ARCIDIOCESI COSENZA-BISIGNANO

- Corso Telesio N.44 / 46

- Piazza Parrasio n. 17/18 piano T

- Corso Telesio n. 40/42 piano T

- Corso Telesio n. 38 piano T

- Corso Telesio n. 34/36 piano T

- Piazza Parrasio n. 16 piano T

- Piazza Parrasio n. 16 piano 1

- Piazza Parrasio n. 16 piano 1

- Piazza Parrasio n. 16 piano 2/3

- Piazza Parrasio n. 16 piano T/1/2/3

- Piazza Parrasio n. 16 piano T

- Piazza Parrasio n. 16 piano T

- Piazza Parrasio n. 16 piano S1

- Piazza Parrasio n.16 piano S1

- Via G. Marini Serra n. 44/46 piano T

- Contrada Falco snc piano T/1

- Via degli Stadi n. 2000 piano 5 interno 11

- Via degli Stadi n. 2000 piano 5 interno 12

- Via degli Stadi n. 2000 piano 7 interno 7

- Via degli Stadi n. 2000 piano 7 interno 8

- Via degli Stadi n. 2000 piano 6 interno 13

- Via degli Stadi n. 2000 piano 6 interno 14

- Via degli Stadi n. 2000 piano 7 interno 9

- Via degli Stadi n. 2000 piano 7 interno 9

- Via degli Stadi n. 2000 piano 3 interno 8

- Via degli Stadi n. 2000 piano 7 interno 3

- Via degli Stadi n. 2000 piano 7 interno 4

- Via degli Stadi n. 2000 piano 4 interno 9

- Via degli Stadi n. 2000 piano 4 interno 10

- Via degli Stadi n. 2000 piano 7 interno 5

- Via degli Stadi n. 2000 piano 7 interno 6

- Via degli Stadi n. 2000 piano 2 interno 5

- Via degli Stadi n. 2000 piano 2 interno 6

- Via degli Stadi n. 2000 piano 7 interno 1

- Via degli Stadi n. 2000 piano 7 interno 2

- Via San Giovanni n. 12 piano 1/2

- Viale Magna Grecia snc piano S1

- Viale Magna Grecia snc piano 2 interno 3

- Via Sicilia piano T scala U

- Località Falco – Fiego snc piano T

- Via Piave n. 31 piano T

- Via Trento n. 55 piano 2

- Via Cafarone n. 26 piano T

- Via Cafarone n. 28 piano T

- Via Cafarone n. 30 piano 1

- Via Cafarone n. 30 piano 1

- Via Santa Lucia n. 40 piano T

- Via Santa Lucia n. 40 piano T

- Piazza Giacomo Matteotti snc piano T/1

- Via Alfonso Salfi piano T

PROPRIETA' DELL'ISTITUTO SANTA MARIA IN AQUIRO - ISMA

- Viale della Repubblica n. 361

PROPRIETA' DELL'ISTITUTO DELLE CANOSSIANE

- Via T. Arnone n. 5

Salvatore Bruno - Enrico De Girolamo