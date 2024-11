L'esponente radicale sottolinea la propria posizione anti-renziana. L' interrogazione sul mancato pagamento dell'Imu da parte degli istituti religiosi ha riacceso i riflettori sulla sua attività politica

Rimane della sua idea anti-renziana Enzo Paolini. La sua interrogazione sul mancato pagamento dell'Imu da parte degli istituti religiosi ha riacceso i riflettori sulla sua attività politica, suscitando il dubbio che potesse puntare ad una candidatura al parlamento in vista delle prossime elezioni. Invece l'avvocato ci tiene a ribadire di non nutrire ambizioni in questo senso. Al contrario: sarà tra i legali che discuteranno il ricorso alla Corte Costituzionale contro le modalità di approvazione del Rosatellum.

Salvatore Bruno

L'intervista