L'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sarà a Cosenza, su invito di Zonadem, il 4 dicembre, per presentare il suo libro edito da Rizzoli dal titolo 'La sfida impopulista'". Lo annuncia il consigliere regionale Domenico Bevacqua, responsabile regionale di Zonadem.

«Ringrazio l'amico Paolo - prosegue Bevacqua - per avere accolto il nostro invito e avere scelto Cosenza per una delle prime presentazioni del suo volume: sarà sicuramente un'occasione importante per affrontare e discutere un tema quanto mai attuale e assolutamente centrale nelle dinamiche politiche e sociali in corso a livello nazionale e internazionale. Come si legge nel libro, l'onda sovranista ingrossata dalla crisi e sospinta al governo di alcuni grandi Paesi, compreso il nostro, è una minaccia per i valori del sistema liberale: im-populista è l'esatto contrario di im-popolare e significa sottrarsi al contagio analizzando le cause e, per quanto riguarda il nostro Paese, comprendere le ragioni che hanno condotto al 4 marzo e alla sconfitta del Partito democratico».

«La riflessione - continua Bevacqua - ha necessità di condurre a fondo l'autocritica in relazione agli errori commessi e alle mancate azioni: in questo, sarà prezioso ascoltare le parole del presidente Gentiloni che, in tempi di urla scomposte, di promesse mirabolanti e di quotidiane improvvisazioni, ha saputo incarnare quel profondo senso delle istituzioni che pare sempre più raro, eppure sempre più necessario per le buone sorti dell'Italia. La sfida è quella di saper avviare l'alternativa capace di ricostruire la relazione naturale dei progressisti con il popolo. Il dibattito è aperto».