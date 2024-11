È Paolo Mascaro il nuovo sindaco di Lamezia Terme con il 68,9 per cento delle preferenze. Torna così a reinsediarsi a via Perugini l’avvocato lametino il cui consiglio fu sciolto nel 2017 per presunte infiltrazioni mafiose e che si è disputato la fascia tricolore al ballottaggio con il promoter Ruggero Pegna che si ferma al 31,1 per cento. Bassa, bassissima l’affluenza: probabilmente anche a causa dell'allerta rossa neanche il 30 per cento dei lametini al voto, il 29,98 per cento alle 23.