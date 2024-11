Il deputato del M5s ha depositato un’interrogazione parlamentare al Ministro delle politiche agricole chiedendo che vengano risarciti i coltivatori di canapa industriale a cui sono state sequestrate e distrutte 5.800 piante

“Vengano risarciti i coltivatori di canapa industriale a cui sono state sequestrate e distrutte 5.800 piante dalle forze di polizia, nonostante fossero stati avvisati per tempo del fatto che fosse una coltivazione completamente legale”. E’ quanto afferma il deputato M5s Paolo Parentela, che ha depositato un’interrogazione parlamentare al Ministro delle politiche agricole per informarlo dell’accaduto e chiedere se non intenda promuovere valide iniziative per informare correttamente gli organi deputati al controllo. Il deputato Cinque Stelle aggiunge: “E’ assurdo che un imprenditore agricolo venga privato della sua produzione per un errore cosi’ grossolano delle forze di polizia, che erano state informate per tempo dell’esistenza del campo coltivato a canapa sativa, ad uso prettamente industriale e senza il THC, ovvero la sostanza che rende la canapa una droga leggera. La presenza di piantagioni come quella sequestrata a Catanzaro Lido – continua il parlamentare – sono addirittura dannose per le coltivazioni illegali di droga leggera. E’ un errore che non deve ripetersi, perche’ ha distrutto mesi di lavoro del coltivatore. Le forze di polizia dovrebbero difendere i lavoratori onesti e non mettergli i bastoni tra le ruote. Quello di Catanzaro Lido – conclude – non e’ un caso isolato, il governo intervenga per informare adeguatamente gli organi deputati al controllo”.