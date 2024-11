Il presidente della Provincia di Catanzaro crede che l'iniziativa possa rafforzare l'unità del partito marginalizzando le divisioni

«Un luogo di elaborazione di idee utile per rilanciare i temi cari al Partito democratico: lavoro, scuola, sanità, riforme, enti locali, nuove forme di partecipazione alla politica. In poche parole un incubatore di idee e progetti, a disposizione di quanti vogliono portare il proprio contributo all’attività politica intesa come impegno al servizio della comunità». E' con queste parole che il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, ha annunciato l'adesione a "Campo Nuovo", nuova area interna al Partito Democratico.

«Aderisco all’iniziativa che si terrà il 28 aprile a Lamezia Terme, proprio con la convinzione che il Pd abbia bisogno di partecipazione e dialogo: attraverso “Campo Nuovo” ci sarà la possibilità di rafforzare l’unità, marginalizzare le divisioni, ritornare al dialogo con la società civile per interpretarne al meglio istanze e bisogni restituendo protagonismo alla gente, riscoprendo passione ed entusiasmo. C’è una larga fetta di società che non si rassegna allo status quo, vuole essere ascoltata, vuole portare il proprio contributo di esperienze alla crescita del Paese che ancora non riesce a guardare al futuro con la necessaria serenità e determinazione. ‘Campo nuovo’ vuole diventare uno spazio aperto dove si ritrovano e si riscoprono le pratiche della buona politica della quotidianità, quella che serve per tornare a programmare e innovare restituendo la speranza al Paese, per tornare al senso di comunità che ha sempre fatto grande l’Italia».

l.c.