«Ho sfiduciato Occhiuto solo ed esclusivamente per questioni politiche. Non ho ricevuto nessuna contropartita, né economica tanto meno di altra tipologia». Così precisa l’ex consigliere comunale di Cosenza Giuseppe Mazzuca in merito all’inchiesta Passepartout che vede indagato, tra gli altri, il primo cittadino della città bruzia e che vede al centro anche le dimissioni in massa di diversi consiglieri che decretarono la fine anticipata dell’ex amministrazione di Occhiuto.

«Non entro mai nel merito delle inchieste giudiziarie – prosegue Mazzuca - prerogativa dei magistrati, ma in questo caso è obbligatorio sapere chi in questa vicenda ha giocato sporco ed ha avuto un indebito guadagno Personale. Dobbiamo essere chiari nei confronti dei cittadini di Cosenza ed andare sino in fondo a questa faccenda».

