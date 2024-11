133 milioni. Ecco quanto il governo ha deciso di stanziare, con rendicontazione, per la città metropolitana di Reggio Calabria nell'ambito del progetto Patto per il Sud, firmato sabato a Reggio in occasione dell'inaugurazione del nuovo museo. I dettagli illustrati stamattina al comune dal sindaco Falcomatà

Obiettivo: spendere tutto, spenderlo in fretta. 133 milioni dal Patto per il Sud, più lo sblocco di altri 400 milioni per le opere già finanziate e una quota dei 250 milioni stanziati a livello nazionale per le città metropolitane. Inizia a formarsi la cassa della futura città metropolitana di Reggio Calabria che già dal prossimo 3 giugno dovrebbe essere formalmente attiva.

È stato il sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà a presentare il contenuto del cosiddetto Patto per il Sud questa mattina nel salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio. Un finanziamento che il governo mette a disposizione per quote: i comuni dell'area metropolitana dovranno spendere il denaro per portare a compimento i propri progetti prima di poter ricevere una nuova tranche dei 133 milioni totali che spettano al territorio reggino.

La visione di Falcomatà è ambiziosa: rilancio del turismo, ripristino dell'intera rete stradale provinciale, rilancio dei porti. Un'idea difficile da realizzare con fondi così esigui. Ma al contempo il futuro sindaco della città metropolitana rassicura: se spendiamo bene questo denaro, Roma potrebbe decidere di stanziarne molto altro.