Il ministro anche a Reggio per la verifica del Patto per la Città Metropolitana dove sono partiti i lavori per il Monastero della Visitazione

Nuova verifica sull’andamento del Patto per Reggio Calabria da parte del ministro per il Mezzogiorno Claudio De Vincenti che, a distanza di poco più di un mese, è tornato a palazzo San Giorgio per un vertice con il sindaco Giuseppe Falcomatà. Tra le novità di rilievo illustrate ai cronisti, l’avvio del progetto per la riqualificazione del Monastero della visitazione, l’acquisizione dell'ex cinema "Orchidea", bene confiscato che sarà rivalutato e l'inserimento nel Patto di 17 nuovi Comuni del territorio metropolitano per un importo da 4 milioni di euro. Scompare, invece, dai radar la riqualificazione del Roof Garden sul quale l’amministrazione comunale sembra aver cambiato idea, anche per il rischio di contenziosi con i privati che già volevano rilevarlo.

Il ministro De Vincenti che ha garantito la massima attenzione del governo e del Pd sia per la vicenda che riguarda l’aeroporto, sia per quel che attiene più complessivamente il Sud. «Il Mezzogiorno è nell’attenzione del Pd e del Governo – ha detto il ministro - Anche al Lingotto il Sud ha avuto uno spazio importante, sia in alcuni interventi che ci sono stati nell'Assemblea plenaria, sia nel workshop specificamente dedicato al Mezzogiorno. Abbiamo avuto modo di interagire con amministratori e cittadini, soprattutto del Mezzogiorno. L'attenzione si è rivolta alle modalità per recuperare quel divario che si è ampliato fino al 2014, che ci ha spinto a varare il Masterplan. Credo che il Sud. Come è giusto, sia stato al centro dell'attenzione del Lingotto, così come è al centro dell'agenda del Governo Gentiloni”.

Il ministro si è poi trasferito a Catanzaro per incontrare il governatore Oliverio e verificare anche il Patto per la Calabria. «Abbiamo stabilito una serie di passaggi fondamentali per accelerare le attività ed avere a disposizione maggiori risorse. In particolare, abbiamo verificato che alcune cose sono già partite. Mi riferisco, ai lavori su alcune strutture idriche come, ad esempio, la diga del Menta. Sono stati avviati anche i lavori in alcune scuole per la messa in sicurezza dal rischio sismico e sono in fase di avvio bandi di gara per una serie di opere che riguarderanno le bonifiche, la riqualificazione degli edifici scolastici e il rischio idrogeologico. Nello specifico - ha aggiunto il Ministro - abbiamo concordato con il presidente Oliverio l'avvio di una procedura per mettere in capo al presidente stesso, come commissario del rischio idrogeologico, tutte le risorse relative a questo settore. Il Patto per la Calabria prevede un impegno di spesa di quasi 5 miliardi di euro e attualmente l’attivazione viaggia intorno alla decina di milioni di euro. Naturalmente è un programma molto impegnativo e dovremmo accelerare i tempi. Percio' ci siamo dati appuntamento per il prossimo mese di maggio per fare un'ulteriore verifica sui risultati raggiunti».

Riccardo Tripepi